Pre všetkých sympatizantov, či nesympatizantov

Prvýkrát som ju videla. Bola v sušičke. Ležala si tam schúlená ako klbko a sladko spala. Majiteľka ju zjavne vyrušila.

Veľké oči s pekným okrúhlym tvarom na mňa proste len kukali a nechápali, prečo prerušujeme takúto posvätnú chvíľu pokoja.

Je to už dva roky, čo sa snažím udržiavať poriadok s týmto stvorením, no a to stvorenie sa zjavne snaží udržiavať poriadok so mnou. Neraz sa stalo, že si sadla za monitor na mojom stole a snažila sa mi naznačiť, že existuje. Že tu je pre mňa, ba čo viac, ja som tu pre ňu. Niekedy nastanú situácie, kedy nado mnou len preletí niečo trojkilové a historickým skokom dopadne na podlahu. Zázračne sa to nerozpleští, skôr odrazí a uteká to ďalej. No a okrem hravosti to vie aj pochopiť, bez slov, a preto si asi tak rozumieme. Len sa mi zvalí do lona a je tam. Hreje, cíti, je....bez slov, len niekedy s vyčítavým pohľadom...taká je ona....Ulla

Ulla (ja :))